Schiacciata da cancello di oltre cento chili, una 36enne se l’è vista brutta a San Vittore Olona.

Schiacciata da cancello a San Vittore

Paura domenica mattina 15 luglio in via Parini a San Vittore Olona per una 36enne. Per cause in corso di accertamento la donna è rimasta schiacciata dal cancello di un negozio. Sul posto sono intervenute in codice rosso l’automedica e un’ambulanza della Croce rossa di Legnano. Fortunatamente, le condizioni della paziente sono apparse meno preoccupanti del previsto ed è stata accompagnata al Pronto soccorso legnanese in codice giallo.

Sul posto anche carabinieri e pompieri

Visto il peso del cancello, oltre cento chili, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco. A effettuare i rilievi del caso sono stati i carabinieri della stazione di Cerro Maggiore.

