Schiacciato da un bancale in ditta, finisce all’ospedale in codice rosso.

Schiacciato da un bancale alla Tof

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 29 ottobre a Inveruno. Erano passate da poco le 16.30 quando, nello stabilimento della Tof di corso Europa, un bancale è caduto addosso a un operaio 21enne. Il pallet, del peso di un quintale, gli ha schiacciato la gamba destra. Subito è stato dato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce bianca di Magenta.

Portato d’urgenza al Pronto soccorso di Legnano

Il giovane non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita, ma è stato condotto in codice rosso all’ospedale di Legnano. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia locale di Inveruno e dall’Ats.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE