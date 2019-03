Schiacciato dai bancali: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano l’operaio 45enne che oggi, domenica 31 marzo, pochi minuti prima delle 14, è rimasto coinvolto in un grave infortunio a Rho.

Schiacciato dai bancali: grave un operaio

Stava lavorando in un capannone della Fiera quando una catasta di bancali gli è caduta addosso. È ricoverato in prognosi riservata, in gravi condizioni al Niguarda di Milano, l’operaio di nazionalità rumena di 45 anni rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro. Sul posto, al Cargo 9, sono intervenute per soccorrerlo un’ambulanza e un’automedica proveniente da Milano. Per i rilievi che prevede la prassi, sono sopraggiunti gli agenti del commissariato di Rho/Pero.

