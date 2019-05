Schianto a Morazzone stanotte, intervenuti i Vigili del Fuoco. Fuori pericolo gli occupanti dell’auto.

Schianto a Morazzone, auto distrutta

Uno scontro violentissimo, l’auto accartocciata con all’interno i due passeggeri, tra cui una ragazza di 20 anni. Sono intervenute tre ambulanze e i Vigili del Fuoco di Varese questa notte, dopo le 3, in via Caronno Varesino a Morazzone. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo contro una recinzione. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e hanno messo in sicurezza il mezzo, mediate l’uso di cesoia/divaricatore estratto il conducente e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

