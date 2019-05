Paura per lo schianto a Morazzone che ha coinvolto una ragazza.

Schianto a Morazzone

Tre ambulanze, un’automedica e un mezzo dei Vigili del Fuoco al lavoro stanotte intorno alle 2.50 per un brutto incidente avvenuto a Morazzone lungo la via per Caronno. Dinamica tutta a ancora da chiarire, solo un’auto coinvolta con a bordo una ragazza di 20 anni e un uomo di cui non è nota l’età. I mezzi di soccorso sono intervenuti in codice rosso e sono ripartiti dopo circa un’ora con un declassamento a codice giallo verso l’ospedale di Circolo dove i due sono stati ricoverati.

Incidente anche a Corsico

Il primo intervento della nottata, passata comunque tranquilla forse anche grazie al maltempo, è stato a Corsico, un minuto dopo la mezzanotte. Due auto si sono scontrate in via Adele, tre i feriti (una donna di 48 anni e due uomini di 68) trasportati tutti in codice verde al San Carlo. Poco dopo, a tre minuti dalla mezzanotte, ambulanza anche a Senago in via Camillo Benso Conte di Cavour per una 45rnne caduta al suolo e trasportata per accertamenti all’ospedale di Garbagnate.

