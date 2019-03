Schianto all’incrocio, arrivano i pompieri.

Schianto all’incrocio a Cerro Maggiore

Paura a Cerro Maggiore per un incidente stradale avvenuto in via Monte Santo all’intersezione con via Monte Bianco. Due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento (stando ai primi rilievi si sarebbe trattato di una mancata precedenza) e una delle due è andata a schiantarsi contro il muro di cinta di una villetta.

Intrappolato in auto, lo liberano i pompieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina e i Vigili del fuoco di Milano, che si sono dati da fare per liberare il conducente dell’utilitaria finita contro la recinzione, che era rimasto intrappolato nella sua auto.

Sei le persone coinvolte

Ben sei le persone rimaste coinvolte, tra le quali un uomo e una donna di 60 anni e una ragazza di 18. I feriti sono stati soccorsi da un’ambulanza della Croce rossa di Legnano e da una della Nord soccorso di Legnano, intervenute in codice rosso, e dal personale dell’automedica. Fortunatamente le loro condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto e sono arrivati in ospedale in codice giallo e in codice verde.

