Schianto all’incrocio tra via Tommaso Grossi e via Giuseppe Sartirana a Mazzo di Rho.

Schianto all’incrocio, paura a Mazzo

Grave incidente stradale nella mattinata di mercoledì 17 aprile 2019 a Rho. Per cause in corso di accertamento due utilitarie si sono scontrate all’intersezione tra via Grossi e via Sartirana, nella frazione di Mazzo. E’ successo poco prima delle 10. Tre i feriti, due anziani (probabilmente marito e moglie) che si trovavano a bordo di una Suzuki, e il conducente di una Fiat Punto. Per prestare loro aiuto sono intervenute un’ambulanza di Rho soccorso e un’automedica (il cui personale al momento sta visitando l’82enne che si trovava al volante dell’utilitaria giapponese).

Sul posto Polizia locale e vigili del fuoco

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco di Rho. Stando ai primi accertamenti, a causare lo scontro potrebbe essere stata una mancata precedenza.

