Schianto all’incrocio tra via Renato Cuttica e via Monte Nevoso a Legnano.

Schianto all’incrocio, paura a Legnano

Paura poco dopo le 20 a Legnano per un incidente stradale. A entrare in collisione sono state una Peugeot 205 e una Fiat 500. Sono intervenute tre ambulanze (una della Croce rossa cittadina, una della Cri di Parabiago e una di RhoSoccorso) e l’automedica in arrivo da Gallarate. Tre gli automobilisti feriti, tra i quali un giovane di 23 anni. Per tutti è stato disposto il trasporto al Pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto anche i Vigili del fuoco

A occuparsi dei rilievi del caso sono stati gli agenti della Polizia locale. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano, che si sono adoperato per la messa in sicurezza delle vetture danneggiate.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE