Schianto con il quad: un 28enne di Turbigo è stato ricoverato in critiche condizioni all’ospedale di Legnano, dopo l’incidente avvenuto questa mattina, domenica 31 marzo, in via Belvedere a Turbigo.

Schianto con il quad: 28enne finisce in ospedale

Pochi minuti prima delle 11.30, un 28enne era alla guida del suo quad in via Belevedere a Turbigo quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è andato a sbattere contro un ostacolo, probabilmente un panettone stradale che si trova all’altezza di un parcheggio. Il giovane è poi finito contro il muro di un edifico che si affaccia su via Belvedere. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti un ambulanza e, considerata la gravità dell’incidente, è stato richiesto l’atterraggio di un elisoccorso proveniente da Como. Da quest’ultimo il 28enne di Turbigo è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano. Sono intervenuti anche sul luogo dell’impatto i Carabinieri di Legnano, che hanno effettuato il sopralluogo di rito per ricostruire la dinamica del sinistro stradale.

TORNA ALLA HOME E LEGGI ALTRE NOTIZIE