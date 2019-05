Schianto frontale fra due auto sulla superstrada Boffalora-Malpensa, coinvolta anche una terza vettura.

Incidente frontale fra due auto, sul posto quattro ambulanze. Coinvolta anche una terza vettura. Cinque i feriti tra i quali un ragazzino di 12 anni. Le auto viaggiavano sulla bretella che porta alla superstrada Boffalora/Malpensa all’altezza di via Manzoni quando si é verificato l’incidente. Erano le 8 di giovedì 30 maggio. Allertati i soccorsi sul posto sono arrivate quattro ambulanze e i Vigili del Fuoco di Milano. La dinamica non é ancora nota. I rilievi sono in mano alla Polizia Locale di Inveruno che ha gestito la situazione con i pompieri di Milano. Allertato anche l’elisoccorso, i feriti non sarebbero gravi.