Spettacolare schianto all’ora di pranzo sulla A9, mezzo ribaltato. Due i feriti uno trasferito in elisoccorso all’ospedale San Carlo di Milano.

Terribile schianto sulla A9, mezzo ribaltato

Alle 12 di oggi un gravissimo stradale ha creato molti disagi alla circolazione autostradale. per un grosso mezzo ribaltato . Per cause in fase di accertamento un camion si è schianto andando a urtare anche il guard-rail e finendo sul finaco in mezzo alla strada. L’incidente sull’A9 poco dopo l’uscita di Origgio, in direzione Milano. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Rho per liberare i feriti e mettere in sicurezza la strada e la Polizia stradale per i rilievi del caso.

Atterra l’elisoccorso

Due i convolti: un 37enne e un 46enne. Sul posto sono intervenute a sirene spiegate due ambulanze ma viste le serie condizioni di uno dei feriti è atterrato in zona anche l’elisoccorso. L’uomo è stato trasferito, in codice giallo, all’ospedale San Carlo di Milano.