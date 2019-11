Gravissimo incidente nella notte al confine fra Milano, Paderno Dugnano e Cormano, per il guidatore inutili i soccorsi.

Schianto in auto fra due alberi in via Fermi

Non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa dello schianto il 34enne che questa notte intorno alle 3.30 in via Fermi a Milano. L’uomo viaggiava a bordo di una Audi berlina insieme ad un suo coetaneo quando per cause ancora da accertare ne avrebbe perso il controllo finendo tra due alberi che costeggiano la strada, forse anche a cauasa del maltempo che imperversava.

Macchina e vita distrutte

L’urto è stato violentissimo, come si può capire dalle immagini dell’incidente. L’auto è stata completamente distrutta. Sul posto i Vigili del Fuoco insieme a due ambulanze e a un’automedica. I primi a intervenire sono stati gli operatori della Croce Bianca di Mariano Comense che stava rientrando da un servizio. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i due occupanti dalle lamiere dell’auto. Nulla da fare per il conducente mentre il passeggero, anche lui 34enne, è stato trasportato al Niguarda in gravi condizioni ma sarebbe fuori pericolo. Ora sarà la Polizia locale ad eseguire tutti i rilievi del caso.