Schianto in autostrada: auto contro Tir nella notte sulla A21. Coinvolta una famiglia: morti madre e padre 24enni, salvo bimbo di 6 mesi. A riportarlo è Giornaledipavia.it.

Schianto in autostrada

Drammatico incidente nella notte lungo l’autostrada A21 nel tratto compreso tra Casteggio e Voghera. Intorno alle 3.15 un’auto per cause ancora ad accertare è andata ad impattare contro un rimorchio di un Tir. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ad un uomo e una donna, entrambi di 24 anni, morti sul colpo.

Salvo bimbo di 6 mesi

Con loro in auto anche un bimbo di 6 mesi, trovato dai soccorritori che piangeva ancora legato al seggiolino. Apparentemente illeso è stato caricato sull’elisoccorso, giunto da Como, e trasportato al Niguarda di Milano.

