Schianto in moto: sono particolarmente critiche le condizioni del 32enne che oggi, domenica 15 settembre, pochi minuti prima delle 14.30, ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra, a confine tra Inveruno e Arconate.

Schianto in moto: 32enne grave

Lo schianto è avvenuto intorno alle 14.24 in via Cellini Benvenuto, a confine tra Inveruno e Arconate, dove per motivi ancora non chiari un 24enne a bordo della sua moto è caduto dal mezzo ferendosi. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorritori del 112 e, considerata la criticità della situazione, è stato anche richiesto l’intervento d’urgenza di un elisoccorso partito da Milano. Sono intervenuti poi i militati della stazione di Legnano per ricostruire la dinamica dell’incidente con il sopralluogo di rito.

