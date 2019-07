Schianto in moto contro il guardrail. Tragico incidente alle 13.30 di oggi a Mortara.

Muore motociclista 23enne

Un giovane di 23 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 luglio 2019, in un tragico incidente avvenuto a Mortara poco dopo le 13.30.

Schianto contro il guard rail

lI centauro – come riportato dal Giornale di Pavia e provincia – si trovava in compagnia di alcuni amici quando, per cause ancora da accertare, in corrispondenza di una rotatoria, ha perso il controllo della moto che stava guidando schiantandosi contro il guardrail. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

Inutili i soccorsi

Nonostante i soccorsi tempestivi per il 23enne, residente a Magenta, non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente, avvenuto lungo la strada statale 494 Vigevanese, oltre ai sanitari del 118 anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di legge.

