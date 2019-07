Schianto in viale Sabotino a Legnano: una Fiat Uno si è ribaltata all’incrocio con la via Ciro Menotti a seguito del violento urto con una Hyundai Atos.

Schianto in viale Sabotino: un ferito

Questo pomeriggio, sabato 20 luglio, intorno alle 17.15, una Fiat Uno si è ribaltata su un lato dopo il violento impatto con un altro mezzo all’incrocio tra le vie Ciro Menotti e viale Sabotino. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti un’automedica di Varese, i soccorritori di Legnano e, come prevede la prassi, anche i Vigili del fuoco. Gli agenti della Polizia locale hanno invece regolato la viabilità intorno al punto dello schianto ed effettuato i rilievi di rito. Sono rimasti coinvolti nel violento impatto due uomini di 71 e 80 anni. Non sono ancora chiari i motivi dell’incidente, ma l’automobilista della Hyundai Atos è stato trasportato in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni.

