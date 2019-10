Schianto sul Sempione nella serata di domenica 27 ottobre.

Schianto sul Sempione

Gravissimo incidente sulla statale del Sempione all’altezza dell’incrocio con via Ratti nella serata di ieri, poco dopo le 21. Il sinistro ha coinvolto tre auto: una proveniva da Milano mentre le altre due erano ferme al semaforo nella corsia opposta. Sul posto due ambulanze e automedica, intervenute in codice rosso insieme ai carabinieri e ai Vigili del Fuoco.

La dinamica dell’incidente

La dinamica è ancora da chiarire ma sembrerebbe che una delle tre auto, proveniente da Milano e guidata da un 34enne, abbia superato le altre auto in coda al semaforo, finendo contro due i mezzi fermi all’incrocio in direzione opposta. Il conducente della vettura che si dirigeva in direzione Legnano è morto dopo il trasporto in ospedale. Sono stati disposti gli esami tossicologici per il 34enne.

Morto un nomade di 34 anni

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due uomini di 57 e 41 anni e un giovane di 34. Quest’ultimo, un nomade nato a Rho, era alla guida dell’auto che è andata a scontrarsi contro le altre due ferme al semaforo. Il ragazzo è morto in ospedale poco dopo il trasporto.