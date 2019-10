Tremendo schianto intorno alle 21 a Rho, vicino all’incrocio tra il Sempione e via Ratti.

Schianto sul Sempione, tre persone ferite

Gravissimo incidente sulla statale del Sempione all’altezza dell’incrocio con via Ratti. Il sinistro è successo alle 21.07 e ha coinvolto tre auto, completamente distrutte nell’impatto. Sul posto due ambulanze e automedica, intervenute in codice rosso insieme ai carabinieri e ai Vigili del Fuoco. I soccorsi ai tre feriti, due uomini di 34 e 41 anni e un terzo soggetto al momento non noto sono ancora in corso. Dinamica ancora da chiarire. Pare che una delle tre auto che andava da Milano in direzione Legnano Dinamica abbia superato le altre auto in coda al semaforo, finendo contro due mezzi fermi all’incrocio in direzione opposta. Uno dei tre conducenti è in fin di vita.

