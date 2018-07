Schianto sulla Sp 114 a Cusago: due auto e una moto coinvolte

Schianto sulla Sp 114 a Cusago nel tardo pomeriggio di lunedì 9 luglio: tre persone coinvolte, a bordo di due auto e di uno scooter.

Ennesimo incidente sulla Strada provinciale 114 in territorio di Cusago: poco dopo le 19 di lunedì 9 luglio, due auto e una moto coinvolte nell’impatto generato, secondo le primissime ricostruzioni, da una azzardata manovra di sorpasso da parte del conducente di una delle due vetture che, proveniente da Cisliano in direzione Milano, per evitare un’auto proveniente dalla direzione opposta avrebbe attraversato tutta la carreggiata finendo per schiantarsi nella radura. La manovra ha portato al coinvolgimento di una ulteriore vettura e di una moto.

Lunghe code in entrambe le direzioni di marcia

Inizialmente preoccupante la situazione delle tre persone coinvolte, due 35enni ed un 68enne, ma nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita. Un'automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Sedriano hanno portato due di loro all'ospedale San Carlo. Sul posto per i rilievi e la ricostruzione della dinamica la Polizia locale di Cusago, con i carabinieri intervenuti a supporto anche per gestire le lunghe code che si sono inevitabilmente sviluppate in ambo le direzioni durante la rimozione dei veicoli.