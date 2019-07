Schianto tra auto e moto tra le vie Lombardia e Prealpi. In ospedale il centauro. Sul posto carabinieri, Polizia locale, Vigili del fuoco, ambulanza e automedica.

Schianto tra auto e moto

L’impatto è stato molto violento tanto che inizialmente si è temuto il peggio. Stiamo parlando dell’incidente che ha visto coinvolto una vettura e una moto che si sono scontrate all’incrocio tra le vie Lombardia e Prealpi. Il centauro, un giovane residente nella zona, è volato a terra. Come detto lo scontro è stato molto violento. Per questo chi ha visto la scena ha subito allertato il 112.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza dell’Sos Uboldo, l’automedica insieme ai vigili del fuoco di Legnano, i carabinieri e la Polizia locale. Il ragazzo ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato trasportato in ospedale in codice giallo. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza della zona visto che da uno dei veicoli coinvolti aveva iniziato a uscire del carburante.



Le critiche dei residenti

Ancora una volta chi abita nella zona dell’incrocio punta il dito sulla scarsa visibilità in quel tratto di strada a a causa delle piante.

