Schianto tra auto in via Dolomiti a Rescaldina, tre feriti: due sono gravissimi.

Schianto tra auto

L’impatto è stato devastante. Le due auto sono rimaste completamente distrutte e due i feriti. E’ l’incidente avvenuto intorno alle 0.45 di questa notte, lunedì 15 aprile 2019, in via Dolomiti. Due le vetture che si sono scontrate. Tre le persone rimaste coinvolte: due ragazzi, uno di 23 e l’altro di 27 anni, e un 40enne. Alcuni automobilisti di passaggio, avendo visto l’accaduto, hanno subito lanciato la richiesta di aiuto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate tre ambulanze (due della Croce Rossa di Busto Arsizio e l’altra di Lomazzo), l’automedica, i Vigili del fuoco di Legnano e quelli volontari di Inveruno, insieme a loro anche i carabinieri della Compagnia di Legnano. I feriti, che erano anche rimasti incastri nelle lamiere delle auto, hanno ricevuto le prime cure sul posto, due sono stati portati in codice rosso all’ospedale di Legnano, un altro, in codice giallo, in quello di Busto Arsizio.

