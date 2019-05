Schianto tra trattore e automobile ad Ozzero nella mattina di martedì 14 maggio 2019.

Schianto tra trattore e automobile ad Ozzero: grave 50enne

Schianto tra trattore e automobile all’alba ad Ozzero. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Pavese e la Provinciale 183, secondo le prime ricostruzioni a causa di una mancata precedenza. Ad avere la peggio nell’impatto, avvenuto prima delle 6.30, il 50enne alla guida dell’autovettura, accompagnato in codice rosso all’Humanitas di Rozzano. Per l’uomo, che tuttavia non dovrebbe essere in pericolo di vita, un grave trauma toracico e alla schiena. Sul posto oltre all’elisoccorso, al’automedica e ad un equipaggio della Croce Azzurra di Abbiategrasso, anche i carabinieri di Abbiategrasso per le indagini del caso.

