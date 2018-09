Sciopero al multisala: anche al The Space Cinema di Cerro Maggiore i dipendenti hanno incrociato le braccia per protestare contro il licenziamento di 11 dipendenti nelle sedi di Livorno, Salerno e Bari.

Sciopero al multisala contro i licenziamenti del The Space Cinema

Ieri, dalle 18.45 alle 22.45, anche il multisala di Cerro Maggiore, così come tutte le sedi del The Space Cinema, è stato interessato dallo sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali Slc Cgil, Uilcom Uil e Fistel Cisl. “I sindacati hanno dichiarato sei ore di sciopero nazionale a seguito del licenziamento di undici dipendenti delle sedi The Space Cinema di Livorno, Salerno e Bari. La decisione della società è stata giustificata con motivazioni di tipo economico, considerando che a loro dire il numero di lavoratori è elevato in proporzione alle presenze dei clienti al cinema”, anticipano i sindacati, puntualizzando: “Non si comprende però perché nelle stesse sedi abbiano poi assunto nuovo personale con contratti a tempo determinato. In ogni struttura sono poi stati licenziati anche rappresentanti sindacali”. Con questa mobilitazione i sindacati sperano di “ottenere le riassunzioni di tutti i dipendenti licenziati e di trovare un accordo per soluzioni future nonostante l’oggettivo calo delle presenze al cinema”. E infine: “Non ci fermeremo. Abbiamo già scioperato a luglio e continueremo a farlo se i dipendenti non verranno riassunti”.

Sciopero al multisala: disagi nel week end

Ieri sera solo quattro sale su undici erano funzionanti e la prevendita dei biglietti è stata bloccata. Non sono dunque mancati grossi disagi per i clienti. Disagi che sicuramente si replicheranno oggi pomeriggio per la seconda fase di scioperi, prevista dalle 14 alle 16.

