Scippo con abbraccio, vittima un’80enne di Saronno.

Ancora ladri in centro a Saronno. Vittime martedì mattina due anziani, fratello e Sorella, che si trovavano in via Roma per delle commissioni sono stati avvicinati da una donna sui 40 anni, che a quanto riferito parlava italiano con un accento straniero. La donna li ha avvicinati chiedendo loro aiuto, raccontando di non avere un lavoro. I due hanno risposto di non aver nulla da darle, e lei li ha quindi abbracciati e si è allontanata su un’auto lì vicino. Solo dopo l’anziana signora si è accorta di non avere più al polso un braccialetto e il suo orologio, un Rolex.

