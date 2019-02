Scivola sul ghiaccio in piazza del Popolo, cade e picchia la testa. Soccorsa dal 118 e dalla Polizia locale è stata condotta all’ospedale di Cittiglio.

Una 80enne scivola sul ghiaccio e picchia la testa

Scivola su una lastra di ghiaccio, cade, ferita seriamente una 80enne tradatese. L’incidente martedì mattina poco dopo le 10. La donna stava uscendo dal posteggio di piazza del Popolo, ai cui lati erano rimasti ancora piccoli cumuli di neve. La zona era in ombra e nonostante fosse una bella giornata il sole le insidiose e trasparenti lastre di ghiaccio non si erano ancora sciolte. L’anziana, P.G, di Tradate, camminando ha messo un piede su una lastra ghiaccia, ha perso l’equilibrio e ha fatto un brutto volo e cadendo ha picchiato la testa perdendo molto sangue.

Soccorsa dal 118 e dalla Polizia locale

I passanti l’hanno soccorsa e hanno chiamato i numeri d’emergenza. Sul posto sono intervenuti in piazza delle poste un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia locale. La donna si era procurata un brutto trauma cranico ed è stata condotta, in codice giallo, all’ospedale di Cittiglio per gli accertamenti e le cure.