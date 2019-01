Sono ormai quasi due settimane che Elena manca da casa, la 14enne scomparsa a Pioltello in maniera misteriosa. La comunità, come scrive lamartesana.it si mobilita per far sentire la sua voce.

Un momento di condivisione

I compagni di classe insieme ai genitori hanno deciso di organizzare un momento di partecipazione rivolto all’intera comunità, per dimostrare vicinanza e affetto alla famiglia di Elena. La speranza è quella che il messaggio arrivi anche a lei affinché possa tornare a casa sua.

Appuntamento in via Bizet

La manifestazione, intitolata “Insieme per Elena”, si terrà lunedì 28 gennaio alle 18 presso il parco di via Bizet, di fronte alle scuole. Tutta la comunità di Pioltello è stata invitata a prendere parte per dare forza alla voce del paese, in solidarietà alla piccola e alla sua famiglia.