Scomparsa da Castano Primo nella serata di sabato 11 gennaio Evelyn, una ragazza di 17 anni di Novara.

Scomparsa 17enne

E’ stata vista per l’ultima volta sabato 11 gennaio a Castano Primo, città in cui vive la nonna, poi Evelyn, di nazionalità brasiliana, è scomparsa. La giovane di 17 anni che abita a Novara con la sua famiglia avrebbe dovuto organizzare una serata con la sorella a Milano, ma quando quest’ultima ha deciso di non uscire, Evelyn ha scelto di tornare dalla mamma a Novara. Ha salutato così la nonna e, circa alle 20, è uscita dall’appartamento.

L’appello dei familiari

“L’ultima sua notizia che abbiamo è che ha preso il treno da Castano Primo verso Novara. Noi pensiamo sia scomparsa nel tragitto ma non lo possiamo sapere con certezza” hanno spiegato i familiari. Al momento le sue tracce si sono perse. “Se qualcuno l’ha vista, vi prego entrare in contatto al numero 340.1989693” hanno concluso i familiari.

