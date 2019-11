Scomparsa da due mesi: si cerca Santa Lancia

Scomparsa da due mesi da Pieve Emanuele: si cerca Santa Lancia. La donna, che ha quasi 67 anni, potrebbe trovarsi in stato confusionale.

Da circa due mesi non si hanno più notizie di Santa Lancia una donna di quasi 67 anni, scomparsa da Pieve Emanuele. La donna sembra essersi allontanata volontariamente, ma la paura è che possa trovarsi da qualche parte in stato confusionale. A lanciare l’appello tramite social è la nipote:

“Cerchiamo mia zia LANCIA SANTA, nata a Brolo (ME) il 5/12/1952, è scomparsa da PIEVE EMANUELE (Mi) circa 2 mesi fa, presumiamo si sia allontanata volontariamente e in questo momento sia da qualche parte in stato confusionale. Al momento della scomparsa aveva i capelli lunghi e grigi, è balbuziente e ciondola la testa ed un’aria trasandata, abitualmente gira indossando ciabatte. Non ha documenti con sé. Non abbiamo foto recenti, perché purtroppo lei non aveva rapporti nè con la famiglia di origine nè con quella del defunto marito”.