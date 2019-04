Scomparsa da oltre dieci giorni, arriva una segnalazione su Sarah

Scomparsa da Milano da oltre dieci giorni, arriva una segnalazione su Sarah.

Una segnalazione che potrebbe essere utile per le ricerche di Sarah Pfister, scomparsa da oltre dieci giorni. Arriva dal racconto di Gianluca Tonellotto, il ragazzo che ha incrociato quella che gli sembra essere proprio Sarah.

La testimonianza

“Aveva solo i capelli più corti, ma gli occhi e il viso parevano proprio i suoi”. L’avvistamento risale a ieri pomeriggio, intorno alle 15.15, nella reception di un palazzo di via Filzi a Milano, di fianco al Grattacielo Pirelli. La ragazza, vestita con un giubbotto grigio, uno zaino scuro e una borsa a tracolla, indossava scarponcini tipo trekking. È entrata nel palazzo, dirigendosi verso la reception. Il ragazzo le ha chiesto se avesse bisogno di aiuto, vedendola “visibilmente turbata”. Non ha detto una parola, abbiamo cercato di trattenerla chiedendole come stava, se avesse bisogno di qualcosa, le abbiamo offerto supporto ma lei non ha detto nulla. Stava per piangere, era sconvolta, continuava a guardare gli ascensori, ho avuto la sensazione che volesse prenderne uno”.

Hanno provato a trattenerla in Regione

Il ragazzo ha provato a trattenere la giovane, aiutato dagli impiegati alla reception che nel frattempo hanno chiamato le forze dell’ordine. La giovane, che non era ancora stata riconosciuta dai presenti come Sarah, è riuscita però a scappare, provando a dirigersi verso il Grattacielo Pirelli. Tonellotto ha quindi chiamato la reception per metterli in guardia del possibile arrivo della giovane. Le forze dell’ordine, ricevuta la segnalazione, si sono subito attivate per provare a rintracciare la ragazza. Intanto, proseguono gli appelli della famiglia che disperata continua a diffondere la foto di Sarah nel tentativo di trovarla presto.

