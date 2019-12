Scomparda da Tradate, i famigliari cercano una Ciobra Nela.

Scomparsa, aiutateci a trovarla

E’ stata vista l’ultima volta ieri pomeriggio davanti al bar Tiffany e in giro per le strade di Tradate. A lanciare l’appello sono stati i famigliari che chiedono aiuto per trovarla. Si chiama Ciobra Nela, ha un corporatura esile, altezza 1,65, occhi castani e capeli scuri. Chi la dovesse incontrare può segnalare direttamente alla sorella che in questo momento si trova in Austria dove vive e sta cercando disperatamente di avere notizie di sua sorella. Se qualcuno dovesse vederla può dare informazioni chiamando il numero 004368181173094.

