Scomparsa da casa, si cerca Clara Vago

Clara Vago è scomparsa da casa da questa mattina. Non si hanno più notizie di lei dalle 11.30. A lanciare l’allarme sono stati i famigliari che chiedono la massima condivisione. La donna, residente a Turate abita in via Piatti con il marito (il cognome è Pastorello). Si teme possa anche avere preso il treno ed essersi allontanata dal paese. Chiunque avesse delle notizie, mandi un messaggio alla pagina Facebook del Comune di Turate oppure contatti le forze dell’ordine carabinieri Turate (02-96483518). Con tutta probabilità quando è uscita da casa indossava ha un cappotto azzurro e scarpe grigie. SI CHIEDE MASSIMA CONDIVISIONE PER RITROVARLA.