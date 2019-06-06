Scomparso 14enne marocchino residente a Cirimido.

Scomparso 14enne

Aninia Mohammed, ragazzino marocchino di 14 anni, è scomparso da casa. Non si hanno più sue notizie da ieri, mercoledì 5 giugno. Il giovane è stato visto andare dal parrucchiere a Lomazzo e da quel momento di lui più nessuna traccia.

“Vi chiediamo per favore di aiutarci. Stiamo impazzendo nel cercarlo” dicono i genitori.

L’appello dei genitori

السلام عليكم ورحمة الله

المرجو من الجميع التكافل والتعاون من اجل العثور على هدا الشاب المغربي الذي يقطن ببلدية تشيريمدو قرب لوماتزو ( كومو )،خرج بالمس من النزل ليذهب عند الحلاق بلوماتزو ومن ثم لم يعد ،

والديه في حالة يرثى لها يبحثون في كل مكان ، لذلك نرجو من الجميع التعاون معنا قصد فعل هذا الخير ولكم احسن الجزاء

نعينيعة محمد

السن 14 سنة

السكنى : تشيريمدو (كومو)