Allontanatosi da casa nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 dicembre, la sera successiva è stato avvistato al Parco Castello di Legnano. I famigliari tuttavia non sono ancora riusciti a rintracciarlo e rivolgono un appello accorato a chiunque lo incontrasse. Protagonista della vicenda è Matteo Randazzo, un giovane di Cardano al Campo, fuggito da casa con il suo cane di nome Naike.

L’allarme lanciato dal fratello

A lanciare l’allarme è il fratello Andrea, che chiede aiuto con un post su facebook. “PER FAVORE ATTENZIONE: RAGAZZO SCOMPARSO ⚠️ – ha scritto venerdì mattina 14 dicembre -. È una cosa molto seria, mio fratello di nome MATTEO RANDAZZO questa notte è fuggito da casa a CARDANO AL CAMPO con il suo cane di nome NAIKE. L’abbiamo cercato tutta la notte, abbiamo fatto la denuncia ai carabinieri e vi chiedo per favore, ha dei problemi molto seri, se vi chiede aiuto dateglielo, ma contattatemi di nascosto e ditemi dove si trova oppure chiamate subito le forze dell’ordine, ma non permettetegli di fuggire, piuttosto assecondatelo. Questa è la sua foto identificativa (che noi pubblichiamo in copertina), gira con questo cane e non ha con sé né documenti né il cellulare. Se lo trovate chiamatemi subito a questo numero 3407518356. Vi ringrazio in anticipo per la collaborazione”.

L’avvistamento a Legnano

“Alle 22.45 di venerdì 15 – racconta Andrea da noi contattato telefonicamente -, mio fratello è stato visto aggirarsi al Parco Castello di Legnano. Era con Naike e pare fosse in cerca di un albergo che accoglie anche animali. Abbiamo motivo di credere che voglia raggiungere in treno Napoli per poi imbarcarsi su una nave diretta in Spagna, dove ha vissuto in passato. Se doveste vederlo, vi prego, segnalatecelo”:

