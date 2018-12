Scomparso col suo cane, il ragazzo ha telefonato alla nonna.

Scomparso col suo cane, la telefonata

Da più di due giorni i familiari di Matteo Randazzo sono in apprensione. Si è allontanato da casa, a Cardano al Campo, insieme al suo quattro zampe Naike. Ieri era stato visto al Parco Castello di Legnano insieme al suo cane.

Oggi una novità: come confermato dalla famiglia, Matteo ha chiamato la nonna Assunta per rassicurarla e dirle che sta bene. Non ha però detto dove si trovasse.

Le ricerche continuano

I suoi cari vogliono riabbracciarlo al più presto. A lanciare l’allarme è il fratello Andrea, che chiede aiuto con un post su facebook. “PER FAVORE ATTENZIONE: RAGAZZO SCOMPARSO ⚠️ – ha scritto venerdì mattina 14 dicembre -. È una cosa molto seria, mio fratello di nome MATTEO RANDAZZO questa notte è fuggito da casa a CARDANO AL CAMPO con il suo cane di nome NAIKE. L’abbiamo cercato tutta la notte, abbiamo fatto la denuncia ai carabinieri e vi chiedo per favore, ha dei problemi molto seri, se vi chiede aiuto dateglielo, ma contattatemi di nascosto e ditemi dove si trova oppure chiamate subito le forze dell’ordine, ma non permettetegli di fuggire, piuttosto assecondatelo. Questa è la sua foto identificativa (che noi pubblichiamo in copertina), gira con questo cane e non ha con sé né documenti né il cellulare. Se lo trovate chiamatemi subito a questo numero 3407518356. Vi ringrazio in anticipo per la collaborazione”.

Leggi anche:

Scomparso col suo cane, è stato avvistato a Legnano