Scomparso da casa: Guido Migliavacca si è allontanato da casa sua, in via Nazario Sauro a Legnano, ed è sparito nel nulla. Le ricerche non si fermano e ora sono in campo anche diversi mezzi dei Vigili del fuoco, Protezione civile ed elicotteri.

Scomparso da casa, proseguono le ricerche

Ha 62 anni, la mattina di mercoledì 27 novembre 2019 si è allontanata dalla sua casa di via Nazario Sauro a Legnano ed è svanito nel nulla. Tutto il territorio è in apprensione per Guido Magliavacca, l’uomo è scomparso. Indosso un paio di jeans neri, un giubbotto verde e scarpe da tennis nere.

Le ricerche da parte delle forze dell’ordine proseguono, da questa sera (mercoledì 27 novembre 2019) sono in azione anche diversi mezzi dei vigili del fuoco, della Protezione civile ed elicotteri.

L’appello dei familiari

“Se lo vedete chiamate subito il numero 345.4806284 oppure il 392.2460509. Ogni segnalazione è preziosa, perché potrebbe essere in stato confusionale e, per problemi di salute, deve assumere necessariamente dei farmaci”.

