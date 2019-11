Scomparso da casa a Legnano, si cerca un uomo di 62 anni.

Scomparso da casa

E’ scattato l’allarme a Legnano per la scomparsa di Guido Migliavacca, allontanatosi da casa intorno alle 9.30 di martedì 26 novembre. L’uomo, sposato e padre, abita in via Nazario Sauro. Al momento della comparsa indossava un paio di jeans neri, un giubbotto verde e scarpe da tennis nere. A lanciare l’appello sono i suoi famigliari, che hanno sporto denuncia ai carabinieri.

L’appello dei famigliari

“Se lo vedete chiamate subito il numero 345.4806284 oppure il 392.2460509. Ogni segnalazione è preziosa, perché potrebbe essere in stato confusionale e, per problemi di salute, deve assumere necessariamente dei farmaci”.

