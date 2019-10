(Foto: “Chi l’ha visto?”)

Scomparso da diversi giorni: si cerca Pasquale Rapio, ex militare.

Scomparso da diversi giorni: si cerca Pasquale Rapio

Pasquale Rapio ha 59 anni ed è un ex militare. Risiede a Bitonto in provincia di Bari ma da qualche tempo abita a casa del figlio a Cusano Milanino. Non si hanno sue notizie deal 21 settembre da quando, intorno alle 17, è uscito di casa per recarsi in farmacia. L’uomo però non è mai arrivato all’attività commerciale e non ha neanche fatto ritorno nell’abitazione del figlio. Con sé ha il cellulare che però risulta spento e i documenti di riconoscimento. Non ha portato però le medicine ce assume quotidianamente quindi potrebbe aver bisogno di aiuto. A dare la notizia della scomparsa è stato il programma tv “Chi l’ha visto?” dove i familiari chiedono un’aiuto nelle ricerche. Chi dovesse avere notizie dell’uomo piò contattare la redazione del programma televisivo al numero 068262.

Come riconoscerlo

Pasquale Rapio al momento della scomparsa indossava un gubbino verde militare, una camicia a quadri verde e blu, pantaloni verde militare e delle scarpe marroni. L’uomo è alto un metro e 78 cm, occhi verdi, capelli bianchi.