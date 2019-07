(Fonte foto: Chi l’ha visto?)

Scomparso da Garbagnate Milanese: si cerca Alfredo Gaviraghi.

La notizia della scomparsa di Alfredo Gaviraghi circola da alcune ore sui social network. Anche il programma tv “Chi l’ha visto?” si è attivato per aiutare i familiari. Il 56enne si è allontano ieri sera, martedì 23 luglio, da casa sua nella frazione Bariana di Garbagnate Milanese dopo una piccola discussione con la moglie. Si è diretto a piedi in direzione via Peloritana. Al momento dell’allenamento indossava una maglietta beige con stampate due automobili, dei pantaloni lunghi con i taschini laterali color verde e delle sneakers grigie. L’uomo è alto 1 metro e 80, occhi castani e capelli bianchi. Ha due tatuaggi sul braccio sinistro (un pesce e un gufo) e un tatuaggio su un polpaccio.