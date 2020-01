Scomparso da più di venti giorni Stefano Me di 31 anni. L’ultimo presunto avvistamento mentre percorreva l’autostrada in direzione di Lomazzo.

Scomparso da Pellio

Il giovane si è allontanato dalla sua abitazione a Pellio, frazione di Alta Valle Intelvi, in Provincia di Como, la mattina dopo Capodanno dicendo ai famigliari che sarebbe andato dal meccanico, è salito su una Fiat Panda modello vecchio di colore nero targa CC482ET ed è partito. Da quel momento di lui però non si hanno più avuto notizie e il telefono è sempre spento. In data 5 gennaio è stata fatta la denuncia presso i Carabinieri ma fino ad oggi non ci sono aggiornamenti sulla sua scomparsa. L’ultimo presunto avvistamento risale a lunedì 20 gennaio quando un conoscente avrebbe riconosciuto l’automobile di Stefano mentre percorreva l’autostrada in direzione di Lomazzo.

I famigliari chiedono a chiunque abbia notizie di informarli ai numeri 3334629803 (Adele) 3297859199 (Marilisa) oppure di contattare i Carabinieri.

LEGGI ANCHE: Scomparsa da Castano Primo 17enne di Novara