Scomparso da Senago, viene ritrovato a Ceriano Laghetto: sospiro di sollievo per la famiglia di un 90enne.

Scomparso da Senago: attimi di paura per un anziano

Era scomparso ieri pomeriggio, sabato 25 maggio 2019, Emilio Deponti, di 90 anni. L’ultimo avvistamento, dicevano nell’avviso per il suo ritrovamento, era avvenuto intorno alle 15.30 in via Liberazione. Il 90enne era con la sua bicicletta con manubrio freni a bacchetta e uno smaicato color marrone. Subito erano stati allertati anche i volontari della Protezione Civile.

Il ritrovamento a Ceriano Laghetto

Per fortuna il 90enne è stato ritrovato dopo poche ore a Ceriano Laghetto: un ritrovamento che ha fatto terminare i momenti di aura e ansia della famiglia.

