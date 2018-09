Scomparso mentre cerca funghi a Santa Maria Maggiore, frazione di Craveggia, in Val Vigezzo: si cerca il 78enne Dino Fariselli.

Scomparso mentre cerca funghi: ecco cos’è successo

Il 78enne di Rho, Dino Fariselli, è disperso da giovedì 27 settembre. L’uomo, in compagnia del figlio e di un amico, si era recato a Santa Maria Maggiore per cercare funghi nella zona di partenza delle escursioni Vasca-Blitz. Intorno alle 14.30 avrebbe lasciato il gruppo per raggiungere l’auto e riposarsi un po’ prima del ritorno in città.

La scoperta e l’allarme

Una volta ritornati al parcheggio, però, i due accompagnatori di Dino Fariselli non hanno più ritrovato sul posto il 78enne rhodense. In queste ore sono riprese le ricerche con un vasto dispiegamento di uomini. I soccorritori lo stanno cercando dalle 17.30 di giovedì 27 settembre.

Le ricerche

All’opera i volontari della Protezione Civile e le forze dell’ordine con cani e elicottero. In tutto 45 soccorritori starebbero perlustrando la zona della località la Vasca e quella verso la Valle degli Orti. Ancora purtroppo non si hanno sue notizie.

In caso di ritrovamento o informazioni contattare Francesca Fariselli allo 347.1306211.

