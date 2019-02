Di Ivano Ghezzi non si hanno notizie da tre giorni. Il 44enne originario di Lainate è scomparso da Busto Arsizio.

Aiutiamo a trovare Ivano Ghezzi

Da tre giorni, dal 18 febbraio 2019, non si hanno notizie di Ivano Maria Ghezzi. Il 44enne originario di Lainate, molto conosciuto a Fagnano dove ha vissuto per molti anni, sarebbe scomparso da Busto. E’ alto 1 metro e 80, pesa 75kg e indossa una giacca blu (come quella nella foto), un cappello di lana grigio, jeans blu e scarpe sportive.

Visto a Arona

Stando alle ultime informazioni l’uomo sarebbe stato visto sul lungolago di Arona per poi far perdere di nuovo le sue tracce.

Chiunque lo veda o abbia qualche informazione certa è pregato di contattare il numero 3935746872.