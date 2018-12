Scomparso Riccardo Nerva, la sorella: “Aiutatemi a trovarlo”. Si è allontanato da Cavaglià (Biella). Per segnalazioni cel 340 4930156

L’appello della sorella sui social

“Mio fratello, Nerva Riccardo 28 anni si è allontanato da Cavaglià (BI) il 27 mattina per andare a camminare in montagna, la sua macchina è stata trovata al Santuario di Oropa vicino alla salita per la Busancana. Non abbiamo sue notizie e stiamo andando a cercarlo insieme alle forze dell’ordine. Se qualcuno lo ha incrociato in montagna per favore ci avvisi. È alto 1,78, atletico capelli e occhi castani, carnagione molto chiara. Indossava una giacca rossa della North Face e come vedete dalla foto ha una cicatrice sotto l’occhio sinistro”.

Ricerche in corso

Sul posto sono iniziate le ricerche da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Impegnato anche l’elicottero “Drago” dei pompieri.