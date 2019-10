Arriva dalla Bassa bresciana l’ultima storia d’ordinaria follia. Avete presente il terrorifico pagliaccio dell’horror “It” di Stephen King oppure il pazzo “Joker” reso famoso dall’omonimo recente film e prima da un eccezionale Jack Nicholson? Ecco, non si sa bene a chi volesse ispirarsi, però uno sconosciuto, questa mattina, martedì 15 ottobre 2019, ha deciso di travestirsi in questo bizzarro modo con l’unico scopo di saltar fuori in mezzo a una strada e spaventare a morte un ragazzino delle medie che andava a scuola in bici.

Ha terrorizzato un bambino

Come riporta BresciaSettegiorni.it, è accaduto a Quinzano d’Oglio (LEGGI QUI LA REAZIONE A CALDO DELLA MADRE), ma non è l’unico esempio recente in tema di pausa e travestimenti.

Come raccontato dal nostro quotidiano online piemontese GiornalediAlessandria.it, in ordine di tempo registriamo anche un’altra follia mediatica, il cosiddetto “Samara Challenge”, che consiste nel travestirsi da Samara Morgan, la protagonista del film horror ‘The Ring” e girare per le strade con l’analogo scopo di terrorizzare il prossimo (QUI IL VIDEO DELLA SURREALE “ESIBIZIONE).

Da It a Joker, a Samara…

Se nel secondo caso si parla di una vera e propria “moda” con corollario “social” (lo scopo è girare video da diffondere sul Web) con decine di avvistamenti da Nord a Sud, quanto accaduto nel Bresciano sembra invece essere un caso isolato, sul quale saranno chiamati a far luce (se ci riescono) i Carabinieri della caserma locale: l’impressione è che chi ha deciso di mettere in atto una simile follia, volesse realmente far spaventare un ragazzino pescato con tutta probabilità a caso.

