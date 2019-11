Scontro all'incrocio, paura a Parabiago

Scontro all’incrocio tra via Marconi e via Villoresi, si è temuto il peggio.

Scontro all’incrocio tra un’auto e un motorino

Paura a Parabiago, poco prima delle 19 di sabato 9 novembre 2019, all’incrocio tra la centralissima via Marconi e via Villoresi. L’incidente sembrava grave, tanto che l’ambulanza (della Croce rossa di Legnano) è arrivata in codice rosso per prestare i primi soccorsi a un uomo di 43 anni. Per fortuna poi la situazione si è rivelata meno grave del previsto e il 43enne è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.

A rilevare l’incidente sono stati gli agenti della Polizia locale

Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente, una pattuglia condotta due agenti della Polizia locale di Parabiago (entrambi F.R.).

