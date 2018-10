Scontro auto e motorino in via per Turbigo intorno alle 16.30 a Castano Primo. Ferito un ragazzo di 20 anni.

Scontro auto e motorino

Incidente tra un’auto e un ciclomotore intorno alle 16.30 a Castano Primo, in via per Turbigo. Coinvolto un 20enne. La macchina stava uscendo dallo stop di via della Resistenza, mentre il motorino veniva da via per Turbigo. I due mezzi si sono urtati e il ragazzo di 20 anni è caduto a terra. Per fortuna le conseguenze non sono gravi e l’ambulanza è andata via in codice giallo. Sul posto gli agenti della Polizia locale che stavano svolgendo già le normali attività in via della Resistenza.