Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 maggio i soccorritori sono intervenuti tre volte.

Scontro auto-moto

Alle 22.15 un 18enne è stato soccorso dall’ambulanza di Legnano dopo un incidente. Lo scontro, tra un’auto e una moto, è avvenuto a Busto Garolfo lungo via dell’industria. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Abuso di alcol

Un uomo di 43 anni è stato soccorso alle 2.30 in via Santa Maria a Nerviano dopo aver abusato di alcol. La Croce Rossa di Legnano, dopo i primi accertamenti sul posto lo ha trasportata al nosocomio legnanese.

Malore a Senago

Codice giallo anche per un 48enne colto da malore poco prima delle 22. L’uomo si trovava via Levi a Senago. Prontamente soccorso è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE