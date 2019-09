Scontro auto moto: un centauro di 36 anni è finito in ospedale a seguito di un incidente avvenuto a confine tra Vanzaghello e Castano Primo.

Scontro auto moto: 36enne finisce in Ps

Questo pomeriggio, sabato 14 settembre, poco dopo le 16 sulla strada statale che collega Vanzaghello a Castano, per motivi ancora non chiari un’automobile si è scontrata con una moto in marcia lungo il tratto in questione. Il motociclista di 36 anni ha perso il controllo del mezzo, è finito fuori strada ed è caduto. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorritori del 112 che hanno trasportato il giovane all’ospedale di Busto Arsizio. Le sue condizioni non sono però risultate fortunatamente gravi dopo i primi accertamenti: il trasporto è infatti avvenuto in codice verde. A confine con Vanzaghello sono anche intervenuti gli agenti della Polizia locale di Castano Primo, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente e per regolare la viabilità intorno al punto dell’impatto.

