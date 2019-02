Scontro auto moto sulla Varesina intorno alle 18 di venerdì 22 febbraio.

Scontro auto moto sulla Varesina in zona Arese all’altezza del bar Torretta nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 22 febbraio 2019. Sul posto l’ambulanza di Senago e la Polizia Locale di Arese, che sta gestendo la viabilità e rilevando l’incidente, e l’elisoccorso anche se il motociclista coinvolto, un uomo di 60 anni, è stato soccorso dall’autolettiga. Al momento non sembrerebbe grave.

La probabile dinamica

Sono ancora da accertare le dinamiche esatte ma secondo quanto riferito da alcuni testimoni la macchina, una 500 guidata da un ragazzo, provenendo da Milano in direzione Garbagnate, avrebbe sterzato invadendo la corsia opposta per fermarsi in prossimità del bar. La moto, proveniente dalla direzione opposta all’auto, dopo aver superato alcune vetture, si sarebbe trovata improvvisamente la 500 davanti. Il motociclista avrebbe quindi cercato di evitare l’impatto sterzando, cadendo e toccando infine l’automobile.