Scontro auto moto: due giovanissimi di 20 e 21 anni sono rimasti coinvolti questo pomeriggio, domenica 31 marzo, in un grave incidente avvenuto in via Don Luigi Testori a Castellanza.

Scontro auto moto: due feriti

Pochi minuti fa, subito dopo le 16, due giovani di 20 e 21 anni sono rimasti coinvolti nel violento schianto avvenuto tra una moto e un’automobile in via Don Luigi Testori a Castellanza. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i volontari della Croce rossa di Busto Arsizio, che hanno prestato i primi soccorsi sui due coinvolti, e i Carabinieri della Compagnia di Busto, che hanno effettuato il sopralluogo di rito. Non sono chiare le cause dell’impatto stradale e al momento non si conoscono le condizioni dei due giovani, anche se fortunatamente sono stati trasportati in codice verde, il meno grave, in ospedale per ulteriori accertamenti.